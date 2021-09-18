Bayern Munih'ten gol şov

Bundesliga 5.haftasında Bayern Münih, evinde Bochum’u 7-0 mağlup etti.Karşılaşmanın 17. dakikasında Bayern Munih, Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. 27. dakikada Bayern Munih, Joshua Kimmich ile skoru 2-0 yaptı. 32. dakikada Bayern Munih, Serge Gnabry ile 3-0 öne geçti.43. dakikada Bochumlu futbolcu Vasileios Lampropoulos’un kendi kalesineattığı golle maç 4-0 oldu.Karşılaşmanın .lk yarısı Bayern Munih'in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. dakikasında Bayern Munih, Robert Lewandowski ile skoru 5-0 yaptı.65. dakikada Bayern Munih, Joshua Kimmich ile farkı 6-0 yaptı.79. dakikada Bayern Munih, Eric Maxim Choupo-Moting ile sokru 7-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Munih karşılaşmadan 7-0 gallip ayrıldı. Bayern Münih üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 13’e çıkardı. Bochum ise 3 puanda kaldı. Lewandowski ise 13 iç saha maçında üst üste gol atarak rekor kırdı.