BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0

BB Erzurumspor evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 7 yaptı, galibiyet hasreti süren Rizespor ise 2 puana çıktı.Çaykur Rizespor ise bu sonuçla ligdeki ikinci puanını aldı. Rizespor lige istediği girişi yapamazken dört maçta yalnızca iki gol atabildi. Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Rizespor, MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Erzurumspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

BB ERZURUMSPOR:

Farnolle, Mina, Hasan, Kaan, Murat, Boumal (Donald 69′), İbrahim, Obertan (Sissoko 74′), Novikovas, Emrah, Muhammed (Ömer 69′)

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Fabricio, Doğan (Donsah 46′), Yasin (Abdullah 60′), Boldrin, Michalak (Samudio 59′), Remy (Skoda 90+3′)

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

SARI KARTLAR: Hasan / Remy, Boldrin, Donsah