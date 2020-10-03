Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0

 BB Erzurumspor evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı

03 Ekim 2020 Cumartesi 17:50
BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0

BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0

   BB Erzurumspor evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.Bu sonuçla BB Erzurumspor  puanını 7 yaptı, galibiyet hasreti süren Rizespor ise 2 puana çıktı.Çaykur Rizespor ise bu sonuçla ligdeki ikinci puanını aldı. Rizespor lige istediği girişi yapamazken dört maçta yalnızca iki gol atabildi. Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Rizespor, MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Erzurumspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

 

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Mina, Hasan, Kaan, Murat, Boumal (Donald 69′), İbrahim, Obertan (Sissoko 74′), Novikovas, Emrah, Muhammed (Ömer 69′)

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Fabricio, Doğan (Donsah 46′), Yasin (Abdullah 60′), Boldrin, Michalak (Samudio 59′), Remy (Skoda 90+3′)

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

SARI KARTLAR: Hasan / Remy, Boldrin, Donsah

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0
Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.....16. transferi İstanbul’da
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.....16. transferi İstanbul’da
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti...Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0 
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti...Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0 
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de sezonu Kızılyıldız galibiyetiyle açtı
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69-  Zenit  Larkin 73 
Anadolu Efes kötü başladı...Anadolu Efes 69-  Zenit  Larkin 73 
Ankaragücü 0 -  Kayserispor 1
Ankaragücü 0 -  Kayserispor 1
Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1
Gaziantep FK 1- Trabzonspor 1
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüs paniği 
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi corona virüs paniği 
A Milli Takım kadrosu açıklandı
A Milli Takım kadrosu açıklandı
Papiss Cisse Fenerbahçe'de
Papiss Cisse Fenerbahçe'de

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim