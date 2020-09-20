BB Erzurumspor 1 - Demir Grup Sivasspor 2
Demir Grup Sivasspor deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yendi.Süper Lig’de ilk hafta maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, 2. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk oldu.
Demir Grup Sivasspor bu gole 82. dakikada Arouna Kone ile cevap verdi.Karşılaşmanın 86. dakikada Max Gradel attığı golle deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 öne geçirdi.
Demir Grup Sivasspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken BB Erzurumspor ise ilk mağlubiyetini tatmış oldu. BB Erzurumspor ligde bir sonraki maçında deplasmanda Kayserispor’a konuk olurken, Sivasspor ise sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.