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BB Erzurumspor 1 - Demir Grup Sivasspor 2

Demir Grup Sivasspor deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yendi.

20 Eylül 2020 Pazar 17:20
BB Erzurumspor 1 - Demir Grup Sivasspor 2

BB Erzurumspor 1 - Demir Grup Sivasspor 2

    Demir Grup Sivasspor deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 yendi.Süper Lig’de ilk hafta maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, 2. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk oldu.

   İlk hafta Ankaragücü’nü Başkent’te 2-1 yenen BB Erzurumspor, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 70. dakikasında Arvydas Novikovas’ın golüyle BB Erzurumspor 1-0 öne geçti.

Demir Grup Sivasspor bu gole 82. dakikada Arouna Kone ile cevap verdi.Karşılaşmanın 86. dakikada Max Gradel attığı golle deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 öne geçirdi.  

   Demir Grup Sivasspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken BB Erzurumspor ise ilk mağlubiyetini tatmış oldu. BB Erzurumspor ligde bir sonraki maçında deplasmanda Kayserispor’a konuk olurken, Sivasspor ise sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

 

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporBB Erzurumspor
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