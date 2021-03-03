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BB Erzurumspor 2- F.Karagümrük 2

 Süper Lig’in 28. haftasında BB Erzurumspor ile F.Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 17:33
BB Erzurumspor 2- F.Karagümrük 2

BB Erzurumspor 2- F.Karagümrük 2

   Süper Lig’in 28. haftasında BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmada ilk gol BB Erzurumspor'dan geldi.17. dakikada kazanılan penaltıyı Aatıf gole çevirdi ve BB Erzurumspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.Fatih Karagümrük 30.dakikada Sobiech ile karşılaşmadadurumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Castro ile Fatih karagümrük 2-1 öne geçti.Bu gole BB Erzurumspor 63. dakikada Osman Çelik ile cevağ verdi ve karşılaşmada durumu 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

    Bu sonucun ardından Erzurumspor 26 puana, Karagümrük ise 41 puana puana yükseldi.

   Ligin 29. haftasında Karagümrük sahasında 7 Mart Pazar günü Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise 8 Mart Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporFatih Karagümrük
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