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BB Erzurumspor deplasmanda kazandı

Süper Lig’in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde BB Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu.

17 Nisan 2021 Cumartesi 17:59
BB Erzurumspor deplasmanda kazandı

BB Erzurumspor deplasmanda kazandı

   Süper Lig’in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde BB Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu.Karşılaşmanın 2. dakikasında BB Erzurumspor,Emrah Başsan ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca BB Erzurumspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Yukatel Denizlispor 46. dakikada Rodallega ile durumu 1-1 yaptı.64. dakikada  Yukatel Denizlispor, Rodallega ile 2-1 öne geçti.79. dakikada BB Erzurumspor, Rashani ile durumu 2-2 yaptı.86. dakikada BB Erzurumspor Rashani ile 3-2 öne geçti Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor maçı 3-2 kazandı.

   Bu sonucun ardından Erzurumspor 31 puana yükselirken Denizlispor 26 puanda kaldı.Süper Lig 36 haftasında BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.Yukatel Denizlispor ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega

BBErzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

   

  

Son Güncelleme: 17.04.2021 18:08
Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporBB Erzurumspor
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