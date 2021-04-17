BB Erzurumspor deplasmanda kazandı

Süper Lig’in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde BB Erzurumspor’a 3-2 mağlup oldu.Karşılaşmanın 2. dakikasında BB Erzurumspor,Emrah Başsan ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca BB Erzurumspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Yukatel Denizlispor 46. dakikada Rodallega ile durumu 1-1 yaptı.64. dakikada Yukatel Denizlispor, Rodallega ile 2-1 öne geçti.79. dakikada BB Erzurumspor, Rashani ile durumu 2-2 yaptı.86. dakikada BB Erzurumspor Rashani ile 3-2 öne geçti Karşılaşmada başka gol olmadı ve BB Erzurumspor maçı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 31 puana yükselirken Denizlispor 26 puanda kaldı.Süper Lig 36 haftasında BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.Yukatel Denizlispor ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Özer, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega

BBErzurumspor: Göktuğ, Murat, Adolphe, Hasan, Leo, Omolo, Petrus, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes