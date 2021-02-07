Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

BB Erzurumspor, HK Kayserispor puanları paylaştı

Süper Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor evinde Her Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

07 Şubat 2021 Pazar 17:02
BB Erzurumspor, HK Kayserispor puanları paylaştı

BB Erzurumspor, HK Kayserispor puanları paylaştı

   Süper Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor evinde Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.BB Erzurumspor'un  golü 28. dakikada Aatif Chahechouhe’den gelirken, Hes Kablo Kayserispor 72. dakikada İlhan Parlak ile beraberliği yakaladı.

   Bu sonucun ardından yenilmezliğini 5 maça çıkaran Erzurumspor 22 puana yükselirken, Kayserispor da sersini 3’e çıkarıp 24 puanla haftayı tamamladı.

   Ligin 25. haftasında Erzurumspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda; Kayserispor ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Costa, Butko, Ackah, Omolo (Buğra Çağıran dk. 78), Novikovas (Boumal dk. 46), Aatif Chahechouhe (Emrah Başsan dk. 70), Cenk Alkılıç (Osman dk. 78), El Kabir (Ricardo Gomes dk. 23)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz Behich (Yasir dk. 72), Paz, Uğur Demirok, Kvrzic (Melih dk. 65), Muhar (Ramazan dk. 46), Campanharo, Sabovic (Nurettin dk. 65), Avramovski, Lennon (İlhan Parlak dk. 46), Lackassen

Yedekler: İsmail, Kolovetsios, Lopes, Attamah, Emre

Teknik Direktör: Daniel Vasile Petrescu

Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor), İlhan (dk. 72) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Ackah (dk. 34) BB Erzurumspor

Sarı kartlar: Costa (BB Erzurumspor) Aziz (Hes Kablo Kayserispor)

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporHes Kablo Kayserispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray lideri evinde devirdi
Galatasaray lideri evinde devirdi
M.Başakşehir galibiyete hasret kaldı
M.Başakşehir galibiyete hasret kaldı
A.Alanyaspor uzatmada üç puanı kaptı
A.Alanyaspor uzatmada üç puanı kaptı
Hatayspor, Kasımpaşa'yı farklı yendi
Hatayspor, Kasımpaşa'yı farklı yendi
Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları galibiyete devam 
Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları galibiyete devam 
Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88
Larkin'li Anadolu Efes tutulmuyor I Barcelona 86-Anadolu Efes 88
Trabzonspor galibiyet serisine devam etti
Trabzonspor galibiyet serisine devam etti
Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor
Y.Malatyaspor deplasmandan puanla dönüyor
Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı
Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı
F.Karagümrük üç puanı iki golle aldı
F.Karagümrük üç puanı iki golle aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim