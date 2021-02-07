BB Erzurumspor, HK Kayserispor puanları paylaştı
Süper Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor evinde Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.BB Erzurumspor'un golü 28. dakikada Aatif Chahechouhe’den gelirken, Hes Kablo Kayserispor 72. dakikada İlhan Parlak ile beraberliği yakaladı.
Bu sonucun ardından yenilmezliğini 5 maça çıkaran Erzurumspor 22 puana yükselirken, Kayserispor da sersini 3’e çıkarıp 24 puanla haftayı tamamladı.
Ligin 25. haftasında Erzurumspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda; Kayserispor ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.
BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Costa, Butko, Ackah, Omolo (Buğra Çağıran dk. 78), Novikovas (Boumal dk. 46), Aatif Chahechouhe (Emrah Başsan dk. 70), Cenk Alkılıç (Osman dk. 78), El Kabir (Ricardo Gomes dk. 23)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Oltan, Darri
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz Behich (Yasir dk. 72), Paz, Uğur Demirok, Kvrzic (Melih dk. 65), Muhar (Ramazan dk. 46), Campanharo, Sabovic (Nurettin dk. 65), Avramovski, Lennon (İlhan Parlak dk. 46), Lackassen
Yedekler: İsmail, Kolovetsios, Lopes, Attamah, Emre
Teknik Direktör: Daniel Vasile Petrescu
Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor), İlhan (dk. 72) (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı kart: Ackah (dk. 34) BB Erzurumspor
Sarı kartlar: Costa (BB Erzurumspor) Aziz (Hes Kablo Kayserispor)