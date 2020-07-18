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BB Erzurumspor yeniden Süper Lig’de

  BB Erzurumspor 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:22
BB Erzurumspor yeniden Süper Lig’de

BB Erzurumspor yeniden Süper Lig’de

     BB Erzurumspor 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de.Geçen hafta Süper Lig'de oyamayı grantileyen Hatayspor'dan sonra Erzurumspor'da Süper Lig'de.TFF 1. Lig'de geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'un ardından gözler ikincilik koltuğuna çevrilmişti. Üç takım arasında gerçekleşen yarışın galibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu ve 'Dadaşlar' Süper Lig'e yükselen ikinci takım olmayı başardı.Ligin son haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırlayan Erzurumspor, 4-1'lik galibiyetle 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.

   Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Emrah Başsan (2), Jugurtha Hamroun ve Ibrahim Sissoko kaydederken, konuk ekip Ümraniyespor'un tek golü Muhammed Gönülaçar'dan geldi. İkincilik yarışındaki bir diğer takım Adana Demirspor ise sahasında İstanbulspor'u 3-0 yense de, Erzurumspor'un galip gelmesi nedeniyle ligi üçüncü sırada tamamladı ve play-off'a kaldı.Bir diğer ekip Akhisarspor da evinde konuk ettiği Keçiörengücü'ne 4-3 mağlup oldu ve sezonu dördüncü sırada tamamlayarak play-off'a kalan bir diğer takım oldu.Adanaspor'u evinde 3-0 mağlup eden Karagümrük, Bursaspor'un deplasmanda Hatayspor'a 3-1 yenilmesiyle sezonu beşinci sırada tamamlarken, yeşil beyazlı ekip ise altıncı sırada kendisine yer buldu.

  Bu sonuçların ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımı belirleyecek olan play-off turunun eşleşmeleri şöyle oldu:

Adana Demirspor-Bursaspor ve Akhisarspor-Karagümrük

   Öte yandan play-off şansı son haftaya kalan Altay ise deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etse de, Karagümrük'ün galip gelmesiyle ligi yedinci sırada tamamladı ve play-off'a kalan takımlar arasında yer alamadı.

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BB Erzurumspor
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