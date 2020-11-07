BB Erzurunspor 1- Göztepe 1

BB Erzurumspor 1- Göztepe 1

BB Erzurumspor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.BB Erzurumspor'un son dakikalarda gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldığı karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken topa ceza alanı dışındaki Guilherme gelişine çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kale direği üzerinden az farkla auta gitti.13. dakikada Göztepe, 1-0 öne geçti. Halil Akbunar'ın ortasında savunmadan seken topu çizgi önünde tamamlayan Ndiaye, fileleri havalandırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında 55.dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde şut şansı yakalayan Tripic, Farnolle'a takıldı.

BB Erzurumspor'da penaltı kazandı.Penaltıda topun başına geçen Novikovas golü buldu ve karşılaşmaya eşitlik geldi.

BB Erzurumspor'da ilk sarı kartını 89. dakikada gören Sadiku, uzatma dakikalarında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Göztepe kırmızı kart pozisyonunda kazandığı serbest vuruşta gole çok yaklaştı. Guilherme'nin kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Yalçın, kaleci Farnolle'e takıldı.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 8'e yükseltti. Göztepe, bu sezon Süper Lig'deki 5. beraberliğini aldı.