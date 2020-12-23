Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

BB.Erzurumspor galibiyete hasret kaldı I BB Erzurumspor 0 -Y.Denizlispor 2

Süper Lig’de BB Erzurumspor ve Denizlispor’un karşılaşmasında galip gelen 2-1’lik skorla Ege temsilcisi oldu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:07
BB.Erzurumspor galibiyete hasret kaldı I BB Erzurumspor 0 -Y.Denizlispor 2

BB.Erzurumspor galibiyete hasret kaldı I BB Erzurumspor 0 -Y.Denizlispor 2

   Süper Lig’de BB Erzurumspor ve Denizlispor’un karşılaşmasında galip gelen 2-1’lik skorla Ege temsilcisi oldu.Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Denizlispor, geçtiğimiz günlerde Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Erzurumspor’a konuk oldu.

   Konuk ekip Denizlispor’a galibiyeti getiren golleri 36. ve 55. dakikalarda Hugo Rodallega kaydederken, Erzurumspor’un tek golü 69. dakikada Emrah Başsan’dan geldi.

   Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Denizlispor puanını 9 yaptı ve 20. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Erzurumspor ise, ligde galibiyet haretini 11 maça çıkartırken üst üste beşinci mağlubiyetini tadarak son sıraya geriledi.

   Erzurumspor ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Denizlispor ise, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
BB.ErzurumsporY.Denizlispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep FK farklı kazandı I Kasımpaşa 0-Gaziantep FK 4
Gaziantep FK farklı kazandı I Kasımpaşa 0-Gaziantep FK 4
Fenerbahçe, M.Başakşehir'i farklı yendi I Fenerbahçe 4-M.Başakşehir 1
Fenerbahçe, M.Başakşehir'i farklı yendi I Fenerbahçe 4-M.Başakşehir 1
Lider evinde berabere kaldı I A.Alanyaspor 1-Y.Malatyaspor 1
Lider evinde berabere kaldı I A.Alanyaspor 1-Y.Malatyaspor 1
Galatasaray rahat kazandı I Galatasaray 3-Göztepe 1
Galatasaray rahat kazandı I Galatasaray 3-Göztepe 1
Hatayspor evinde ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı
Hatayspor evinde ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı
Kasım ayında en çok Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi konuşuldu
Kasım ayında en çok Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi konuşuldu
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti
DG Sivasspor deplasmanda galip geldi
DG Sivasspor deplasmanda galip geldi
Antalyaspor 2- Kayserispor 0
Antalyaspor 2- Kayserispor 0
Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet
Lider VakıfBank'tan 22'nci galibiyet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim