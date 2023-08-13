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Beklenen Şampiyon | Analig Voleybol'da Antalya fırtınası

X-Anadolu Yıldızları Voleybol Ligi Osman Bayraktar sezonu İzmir’de oynanan final maçlarıyla sona erdi.

13 Ağustos 2023 Pazar 20:47
Beklenen Şampiyon | Analig Voleybol'da Antalya fırtınası


Beklenen Şampiyon | Analig Voleybol'da Antalya fırtınası



81 il karmasının mücadele ettiği sezonu tüm rakiplerini yenerek İzmir’deki final maçlarında İzmir karmasıyla oynamaya hak kazanan Antalyalı voleybolcular şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye’nin yedi bölgesinde ayrı ayrı yapılan grup maçları sonunda çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazanan 2009 ve 2010 doğumlu voleybolcular, çeyrek finalde Konya’da, yarı finalde de Uşak’ta yarışan 16 takım İstanbul, İzmir, Erzurum, Erzincan, Antalya, Tekirdağ, Van, Tokat, Ağrı, Mardin, Manisa ve Aksaray il karmaları İzmir’de yapılan final maçlarına katılmaya hak kazanmıştı.


İzmir’de 5 gün süren final maçlar kıran kırana geçerken gruplarından birinci çıkan İzmir, Antalya, Tekirdağ ve Erzurum eşleşmeleri sonunda ilk dört için oynamaya hak kazandı.

İzmir karması birincilik maçı için Erzurum ile oynarken, Antalya’da Tekirdağ ile son maça çıkmak için mücadele etti.

İzmir Halkapınar Kapalı Spor Salonu’ndaki müsabakalarda İzmir karması Erzurum’u 3-0 gibi net bir skorla yenerken diğer maçta ilk seti alan Tekirdağ sonraki setlerde maça ağırlığını koyan Antalya takımına 3-1 yenildi.

Son gün büyük heyecana sahne olan Halkapınar Salonu’ndaki maça ev sahibi olmanın büyük avantajıyla çıkan İzmir ekibi ilk iki seti ezici üstünlükle alıp maçın bu şekilde sonuçlanacağı tahmin edilirken Antalya karması ani bir dönüşle son iki seti alıp maçı şampiyonluk setine taşıdı.

Son sette de rakibi Antalya’ya bariz bir üstünlük sağlayan Antalya ekibi uzun bir maratonu Türkiye Analig Şampiyonu olarak tamamladı.

Şampiyonluk maçından önce aynı salonda oynanan üçüncülük maçını da rakibi Erzurum’u 3-0 mağlup eden Tekirdağ kazandı.

Antalya karması Antrenörleri Gülümser Şahin ve Çağrı Polat, zorlu bir sezonu büyük bir başarıyla taçlandırıp şampiyonluk kupasını Antalya’ya getirdikleri için çok mutlu olduklarını söylerken, oyuncuları Arda, Miraç, Yiğit, Talha, Görkem, Kayra, Doruk, Kaan, Berke, Mehmet, Ahmet, Osman, Ramazan ve Ali’yi kutladı.

Anahtar Kelimeler:
Analig VoleybolVoleybol
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