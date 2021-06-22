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Belçika 2- Finlandiya 0

 EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti ve grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

22 Haziran 2021 Salı 07:19
Belçika 2- Finlandiya 0

Belçika 2- Finlandiya 0

   EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti ve grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.Mücadelenin ilk yarısında Finlandiya gol yollarında zorlandı.Belçika ise  Hazard ile gol aradı.Ancak karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 74. dakikada Finlandiya Hradecky(KK) golle Beçika 1-0 öne geçti.81. dakikada  Belçika, Lukaku ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Belçika 2-0 kazandı.

Bekçika: Courtois, Boyata, Denayer, Vermaelen, Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli, Doku, Eden Hazard, Lukaku

Finlandiya: Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki

Anahtar Kelimeler:
BelçikaFinlandiya
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