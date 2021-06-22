Belçika 2- Finlandiya 0

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti ve grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.Mücadelenin ilk yarısında Finlandiya gol yollarında zorlandı.Belçika ise Hazard ile gol aradı.Ancak karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 74. dakikada Finlandiya Hradecky(KK) golle Beçika 1-0 öne geçti.81. dakikada Belçika, Lukaku ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Belçika 2-0 kazandı.

Bekçika:

Courtois, Boyata, Denayer, Vermaelen, Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli, Doku, Eden Hazard, Lukaku

Finlandiya: Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki