Belçika üç puanı tek golle aldı....Belçika 1 - Kanada 0

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika, Kanada'yı 1-0 yendi.Karşılaşmanın 9. dakikasında Belçika'da Yannick Carrasco sarı kart gördü.10. dakikada Kanada, Alphonso Davies ayağından penaltı kaçırdı.44. dakikada Belçika, Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Belçika'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Belçika'da Yannick Carrasco ve Youri Tielemans oyundan çıktı.Yerine Thomas Meunier ve Amadou Onana oyuna girdi.53. dakikada Belçika'da Thomas Meunier sarı kart gördü.56. dakikada Belçika'da Amadou Onana sarı kart gördü.58. dakikada Kanada'da Junior Hoilett ve Atiba Hutchinson oyundan çıktılar.Yerine Cyle Larin ve Ismael Kone oyuna girdiler.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Belçika'da Eden Hazard yerini Leandro Trossard'a bıraktı.77. dakikada Kanada'da Richie Laryea'nın yerine Sam Adekugbe oyuna girdi.78. dakikada Belçika'da Michy Batshuayi oyundan çıktı.Yerine Lois Opend oyuna girdi.81.dakikada Kanada'da Stephen Eustaquio ve Tajon Buchanan oyundan çıktılar.Yerine Jonathan Osorio ve Liam Millar oyuna girdiler.81. dakikada Kanada 'da Alphonso Davies sarı kart gördü.83. dakikada Kanada'da Alistair Johnston sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Belçika, Kanada'yı 1-0 yendi.

Belçika:Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Leander Dendoncker, Eden Hazard, Michy Batshuayi

Kanada:

Milan Borjan, Alistair Johnston, Kamal Miller, Steven Vitoria, Alphonso Davies, Richie Laryea, Stephen Eustaquio, Atiba Hutchinson, Junior Hoilett, Tajon Buchanan, Jonathan David

G Grup Puan Durumu

Belçika 3

Hırvatistan 1

Fas. 1

Kanada. 0