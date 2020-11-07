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Bereket Sigorta Ümraniyespor 1 - Tuzlaspor 1

Bereket Sigorta Ümraniyespor evinde oynadığı karşılaşmada Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 17:08
Bereket Sigorta Ümraniyespor 1 - Tuzlaspor 1

Bereket Sigorta Ümraniyespor 1 - Tuzlaspor 1

   Bereket Sigorta Ümraniyespor evinde oynadığı karşılaşmada Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın golleri ilk yarıda geldi.Maçın 18. dakikasında Gomis ev sahibi Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.Bu gole cevap 22. dakikada Gökhan Kaya'dan geldi.İlk yarı bu skorla 1-1 berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada her iki ekip  golü bulmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu (Dk. 86 Yusuf Emre Gültekin), Fernandes, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Zivkovic (Dk. 73 Hüseyin Çolak), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 45+1 Muammer Denizhan Taşkan)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Yohou, Aykut Çeviker, Gökcan Kaya, Aosman (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Cajic (Dk. 53 Vedat Bora), Pucko (Dk. 53 Onur Ayık), Erdem Özgenç, Rosario, Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 18 Gomis (Ümraniyespor), Dk. 22 Gökcan Kaya (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 90 Onur Ayık (Tuzlaspor)

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