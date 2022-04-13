Berkay Doğan; Başakşehir ve Schalke 04 Peşinde!

Avusturya U- 18 milli takımına forması giyen, Türk asıllı Berkay Doğan transferinde mutlu sona ulaşılmak üzere olduğu belirtildi. Avusturya doğumlu olan ve aynı zamanda Almanya FC St. Pauli II takımında forma giyen 2002 doğumlu Berkay Doğanı Süper Lig ve Bundesliga ekiplerinin radarında.

Gelecek vaat eden isimler arasında yer alan başarılı stoper Süper Lig ekiplerinin scoutları listeye aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Berkay Doğan kadrosuna katmayı düşünen Süper Lig ekiplerin başında ‘’Başakşehir FK, Trabzonspor, Kasımpaşa yer almakta. Başakşehirin FK en büyük rakibi bu transferde Trabzonspor olması bekleniyor. Süper lige de yabancı kuralına sonra gurbetçi futbolculara ilgi artarken başarılı stoper Berkay Doğan içinde sezon sonu büyük bir transfer teklifleri bekleniyor.



Genç yetenek Başaralı stoper Berkay Türkiye liginde transfer sezonunda adından söz ettirmeyi başaracak.



Berkay Doğan’ın, son durumunun yakından takip edildiği belirten Başakşehir FK Sözcüsü bu sene genç yetenek ile anlaşarak illere doğru yatırı yapmak istiyoruz bunların basında genç ve Türk pasaportu olan savunma oyuncusunu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Tek hedeflerini süper lige olduğu belirten kulüp sözcüsü bu transferi bitirmek için girişimlere başlayacaklarını belirtti.