Beş gollü maçın galibi Beşiktaş
Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.
Yukatel Denizlispor’un gollerini ise 76. dakikada Mesanovic ve 90+4’te Sacko kaydetti. Beşiktaş ligde oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatamadı.
Bu sonuçla Beşiktaş 7 puana yükselirken, Denizlispor 5 puanda kaldı. Beşiktaş, Pazar günü sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise 7. haftayı BAY geçecek.