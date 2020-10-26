Beş gollü maçın galibi Beşiktaş

Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçta 1 puan alabilmişti.Beşiktaş'ın galibiyet golleri Atiba, Aboubakar (P) ve Larin’den geldi. Josef de Souza ise 67. dakikada Varela’ya yaptığı sonrasında VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Yukatel Denizlispor’un gollerini ise 76. dakikada Mesanovic ve 90+4’te Sacko kaydetti. Beşiktaş ligde oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş 7 puana yükselirken, Denizlispor 5 puanda kaldı. Beşiktaş, Pazar günü sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise 7. haftayı BAY geçecek.