Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99679
ALTIN
257.822
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7577
EURO
6.1647

Beşiktal tat vermiyor

 Beşiktaş son oynadığı hazırlık maçında da gol atamadı.

Beşiktal tat vermiyor

 Beşiktaş son oynadığı hazırlık maçında da gol atamadı.

02 Ağustos 2019 Cuma 22:08
Beşiktal tat vermiyor

Beşiktal tat vermiyor

   Beşiktaş son oynadığı hazırlık maçında da gol atamadı.Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, buradaki üçüncü hazırlık maçında Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalyan temsilcisi Udinese'yle karşılaştı. SV Grödig Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalyanlar temsilcimizi 2-0 mağlup etti. Bu skorla Beşiktaş, Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık maçında da gol atamamış oldu.

Beşiktaş, Eibar ve Apollon Larisasmaçlarının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da üçüncü kez sahaya çıktı.

Siyah Beyazlılar, İtalya Serie Atakımlarından, Igor Tudor'un çalıştırdığı  Udinese ile karşılaştı ve 90 dakikadan 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece Siyah Beyazlılar, 3. hazırlık maçından da galibiyet alamamış oldu. Kartal bu maçlarda gol de atamadı.

(Fanatik)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUdinese
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Digiturk'ten futbolseverlere müjde
Digiturk'ten futbolseverlere müjde
Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor
Fenerbahçe Kolarov'a kavuşuyor
Maç yayın haklar bein Sports'ta
Maç yayın haklar bein Sports'ta
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 
Emre Mor resmen Galatasaray'da
Emre Mor resmen Galatasaray'da
Türkiye yarı finalde
Türkiye yarı finalde
Yeni Malatyaspor'dan tarihi zafer
Yeni Malatyaspor'dan tarihi zafer
Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.
Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort