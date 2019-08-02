Beşiktal tat vermiyor

Beşiktaş son oynadığı hazırlık maçında da gol atamadı.Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, buradaki üçüncü hazırlık maçında Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalyan temsilcisi Udinese'yle karşılaştı. SV Grödig Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalyanlar temsilcimizi 2-0 mağlup etti. Bu skorla Beşiktaş, Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık maçında da gol atamamış oldu.

Beşiktaş, Eibar ve Apollon Larisasmaçlarının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da üçüncü kez sahaya çıktı.

Siyah Beyazlılar, İtalya Serie Atakımlarından, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese ile karşılaştı ve 90 dakikadan 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece Siyah Beyazlılar, 3. hazırlık maçından da galibiyet alamamış oldu. Kartal bu maçlarda gol de atamadı.

(Fanatik)