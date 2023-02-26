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Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 14.hafta erteleme maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor’la golsüz berabere kaldı.

26 Şubat 2023 Pazar 21:04
Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

   Spor Toto Süper Lig 14.hafta erteleme maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor’la golsüz berabere kaldı.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 45. Dakikasında Antalyaspor’da Güray vural sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Dele Alli oyundan çıktı.Yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.56.dakikada Antalyaspor’da Admir Mehmedi sarı kart gördü.57.dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond sarı kart gördü.

   58.dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka oyundan çıktı.Yerine Semih Kılıçköy oyuna girdi.66.dakikada Antalyaspor’da Admir Mehmedi oyundan çıktı.Yerine Sinan Gümüş oyuna oyuna girdi.

   77.dakikada Antalyaspor’da Alessane Ndao oyundan çıktı.Yerine Ufuk Akyol oyuna girdi.84.dakikada Beşiktaş’ta Umut Meraş oyundan çıktı.Yerine Kerem Atakan Kesgin oyuna girdi.86.dakikada Antalyaspor’da Sheral Floranus sarı kart gördü.Aynı dakikada Antalyaspor’da Fernando oyundan çıktı.Yerine Cemali Sertel oyuna girdi.

Beşiktaş penaltı kazandı...

    Karşılaşmanın 90+5.dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı.90+6.dakikada Beşiktaş Cenk Tosun'un ayağından penaltı kaçırdı.Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.Beşiktaş bu sonuçla puanını 40 yaparak puan sıralamasında 3.sırada yer alırken, Antalyaspor 25 puanla 11.sırada yer aldı.

Son Güncelleme: 26.02.2023 21:12
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyaspor
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