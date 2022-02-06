Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.Maça istekkli ve baskılı başlayan taraf siyah beyazlılar oldu.Karşılaşmanın 34. dakikasında Antalyaspor'da Naldo sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Antalyaspor'dsa Luiz Adriano sarı kart gördü.64. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sarı kart gördü.78. dakikada Beşiktaş'ta bu sefer Josef de Souza sarı kart gördü.Bundan 4 dakika sonra 80. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier sarı kart gördü.89. dakikada Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Ruud Boffin sarı kart gördü.Karşılaşmada golsüz tamamlandı.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira, Batshuayi.
Süper Lig 24. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lİg 24. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 25. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF