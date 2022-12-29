Beşiktaş 1 - A.Demirspor 0

Spor Toto Süper Lig 16. Hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u 1-0 yendi.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan, Mehmet Kısal ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 13. Dakikasında A.Demirspor’da Badou Ndiaye sarı kart gördü.14. dakikada Beşiktaş Arthur Masuaku ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Beşiktaş’ta Josef de Souza ve Wout Weghorst sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. Dakikada A.Demirspor’da Samet Akalın sarı kart gördü.65. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan oundan çıktı.yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.65. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun sarı kart gördü.66. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun oyundan çıktı.Yerine Nathan Redmond oyuna girdi.

68. Dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba oyundan çıktı.Yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.76. dakikada A.Demirspor’da Fredrik Gulbrandsen ve Badou Ndiaye oyundan çıktılar.Yerine Britt Assombalonga ve Gökhan İnler oyuna girdiler.

81. Dakikada Beşiktaş’ta Valentin Rosier sarı kart gördü.86. dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli ve Henry Onyekuru oyundan çıktılar.Yerine Erhun Öztümer ve Babajide Akitola oyuna girdiler.89. dakikada Beşiktaş’ta Wout Weghorst ve Kevin N’Koudou, oyundan çıktılar.Yerine Atiba Hutchinson ve Jackson Muleka oyuna girdiler.90+3. dakikada Beşiktaş'ta Jackson Muleka sarı kart gördü.90+5. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes oyundan çıktı.Yerine Necip Uysal oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş:Mert Günok, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Teknik Direktör:Şenol Güneş

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF