Beşiktaş 1 - Ajax 2

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş evinde Ajax'a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 22. dakikasında siyah beyazlılar penaltı kazandı. Rachid Ghezzal'in penaltı golüyle Beşiktaş karşılaşmada 1-0 öne geçti.İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarıısına Mohammed Daramy-Sebastien Haller değişikliyle başlayan Ajax, yıldız forvetinin golleriyle sonucu aldı. 54. dakikada Ajax, Haller ile skoru 1-1 yaptı.59. dakikada Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın yerine Can Bozdoğan oyunda.67. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.69. dakikada Ajax, Haller ie skoru 2-1 yaptı.71. dakikada Ajax'ta Jurrien Timber, Noussair Mazraoui'nin yerine oyuna dahil oldu.76. dakikada Ajax'ta Tagliafico'nun yerine Blind, Schuurs'un yerine Rensch oyunda.85. dakikada Ajax'ta Haller, Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.88. dakikada Beşiktaş'ın Kanadalı hücumcusu Cyle Larin, Klaassen'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ajax karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 5'te 0 yapan ve matematiksel olarak Avrupa'da yoluna devam etme şansı kalmayan Beşiktaş puansız son sırada yer aldı. Geçtiğimiz hafta gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş: Mert Günok - Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 89 Atiba Hutchinson), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan), Alex Teixeira (Dk. 59 Can Bozdoğan), N’Koudou, Larin

Ajax: Onana - Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Gravenberch, Berghuis (Dk. 84 Taylor), Klaassen, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)