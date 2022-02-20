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Beşiktaş 1 - Altay 0

 Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 26.maçında Beşiktaş evinde Altay'ı 1-0 yendi.

20 Şubat 2022 Pazar 09:23
Beşiktaş 1 - Altay 0

Beşiktaş 1 - Altay 0

   Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 26.maçında Beşiktaş evinde Altay'ı 1-0 yendi.Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanamayan Beşiktaş karşılaşmada 2 golü sayılmamasına ve 2 kez de direğe takılmasına rağmen Domagoj Vida'nın golüyle 3 puan hasretine son verdi.Altay ise yeni teknik direktörü  Serkan Özbalta yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.Karşılaşmaya Beşiktaş baskılı başladı.Altay karşısında önde basan Beşiktaş, ilk yarıda beklediği golü bulamadı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.dakikada Beşiktaş,  Kerem'in ortasını Kenan golü attı ancak, maçın hakemi Volkan Bayarslan 'faul var' dedi, golü geçerli saymadı.58. dakikada Beşiktaş'ta Umut Meraş sarı kart gördü.64. dakikada. Beşiktaş korner kazandı.Ghezzal yine sağ kanattan korneri kullandı, Vida  Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.64. dakikada Altay'da Cesar Pinares sarı kart gördü.72. dakikada Beşiktaş'ta Kenan'ın şutu yan direkten döndü, Direkten dönen topa Teixeira yerden köşeye vurdu o da yine yan direği geçemedi.85. dakikada Beşiktaş'ta Teixeira ile ağları sarstı fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.86. dakikada Beşiktaş'ta Welinton sarı kart gördü.Karşılaşmadan Beşiktaş 1-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Josef, Necip, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Altay: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki

Süper Lig 26. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 26. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 27. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAltay
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