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Beşiktaş 1 - Antalyaspor 1

Beşiktaş evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 20:22
Beşiktaş 1 - Antalyaspor 1

Beşiktaş 1 - Antalyaspor 1

   Beşiktaş evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı.9. dakikada Boyd’un son çizgiden çevirdiği topta Dorukhan kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından auta çıktı.10. dakikada Beşiktaş’ta Atiba, Fredy’ye orta sahada yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.26.dakikada Hasic’in uzak mesafeden çektiği şut yerden ve kaleci Boffin’in kontrolünde auta gitti.27. dakikada Antalyaspor’un tehlikeli ve hızlı geldiği pozisyonda Dorukhan, Amilton’a ceza sahasına girerken yaptığı faulde sarı kart gördü.33. dakikada Beşiktaş, Larin’in golüyle 1-0 öne geçti. Atiba’nın ceza sahasında yaptığı ortada, Necip Uysal bekletmeden kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Larin gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Veysel Sarı, Bernard Mensah’a kontrolsüz bir müdahalede bulununca sarı kart gördü.75. dakikada Beşiktaş, Larin ile 2. gole çok yaklaştı! Sol kanattan Boyd topu ceza sahasına tehlikeli bir şekilde soktu. Pasını Kanadalı forvete attı. Larin’in şutu yerden yavaş bir şekilde kaleye giderken, Boffin topu kornere gönderdi.85. dakikada ikinci yarıda oyuna giren genç Gökdeniz Antalyaspor’un golünü attı.1-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Şahin

ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Fredy, Doğukan, Amilton, Bünyamin, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyaspor
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