Beşiktaş 1 - Borussia Dormund 2

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz, Beşiktaş C Grubu'ndaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.Karşılşmanın 5.dakikasında Beşikta, gole çok yaklaştı.Pjanic'in mükemmel pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunu kaleci Kobel güçlükle kornere çeldi.20. dakikada Borussia Dortmund, Bellingham'ın golü ile 1-0 öne geçti.42.dakikada Beşiktaş'ta Welinton, Haaland'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.45.dakikada da Montero yine Haaland'a yaptığı faul sonrası kart gördü.45+3.dakikada Borussia Dortmund, Haaland, skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Borussia Dortmund değişiklik yaparak başladı.Brandt'ın yerine Witsel oyuna girdi.55.dakikada Dortmund'da Meunier, N'Sakala'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.61'de Larin'in yerine Kenen Karaman oyuna girdi.67.dakikada Borussia Dortmund'da Donyell Malen yerine Youssoufa Moukoko oyuna girdi.70.dakikada Borussia Dortmund, Haaland ile gole çok yaklaştı, Ersin gole izin vermedi.78.dakikada Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Salih oyuna girdi.84. dakikada Borussia Dortmund'da Haaland yerine Ansgar Knauff oyuna dahil oldu.88. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal yerine Gökhan Töre oyuna girdi.90+4. dakikada Beşiktaş, Montero ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Dormund maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

15 Eylül: Beşiktaş 0 - Borussia Dortmund 2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş