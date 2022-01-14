Beşiktaş 1 - Gaziantep FK 0
Süper Lig 21. hafta açılış maçında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'nü 1-0 yendi.2 maçtır kazanamayan Beşiktaş, ile 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gaziantep Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Gaziantep FK'de Angelo Sagal sarı kart gördü.67. dakikada Beşikta, Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti.72. dakikada Gaziantep FK'de Yusuf Türk sarı kart gördü.83. dakikada Gaziantep FK'de Doğan Erdoğan sarı kart gördü.90. dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş 2 hafta sonra 3 puanı tek golle alarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Doğan Erdoğan, Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Muhammet Demir
Süper Lig 21. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 21. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF