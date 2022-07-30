Beşiktaş 1 - Sampdoria 1
Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 37. dakikasında Sampdoria, Abdelhamid Sabiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Sampdoria'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikasında Sampdoria savunmanın hatasını iyi değerlendiren Beşiktaş, Wout Weghorst'la ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.Yeni sezon öncesi 6 hazırlık maçı yapan Beşiktaş 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst
Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri, Leris, Caputo
Beşiktaş'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
12 Temmuz Salı:
Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma:
Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi:
Beşiktaş 0-3 Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı:
Beşiktaş 2-1 Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)