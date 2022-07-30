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Beşiktaş 1 - Sampdoria 1

 Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:48
Beşiktaş 1 - Sampdoria 1

Beşiktaş 1 - Sampdoria 1

   Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 37. dakikasında Sampdoria, Abdelhamid Sabiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Sampdoria'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikasında Sampdoria savunmanın hatasını iyi değerlendiren Beşiktaş, Wout Weghorst'la ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.Yeni sezon öncesi 6 hazırlık maçı yapan Beşiktaş 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri, Leris, Caputo

Beşiktaş'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

Beşiktaş 1-0 Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

Beşiktaş 0-3 Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

Beşiktaş 2-1 Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

Son Güncelleme: 30.07.2022 20:59
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSampdoria
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