Beşiktaş 15 yıl sonra I Fenerbahçe 3- Beşiktaş 4

Beşiktaş 15 sene sonra Fenerbahçe'yi evinde yine aynı skorla yendi, ve yenilmezlik serisine son verdi.Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, derbi maçta deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Beşiktaş, 40 dakika 10 kişi oynadığı maçta üç puana uzanan taraf oldu. Beşiktaş’ın golleri Aboubakar (2), Necip ve N’Sakala’dan gelirken, Fenerbahçe’nin gollerini Cisse ve Ozan Tufan kaydetti.

Maçın ilk yarısında Beşiktaş, oldukça temposuz başlayan Fenerbahçe karşısında oyun olarak üstün göründü. Topu rakibine veren, önce savunma güvenliğini sağlayan siyah-beyazlı ekip, kaptığı toplarla hızlı hücumlar geliştirdi. Maçın ilk 20 dakikasında Aboubakar ile iki farklı öne geçen Beşiktaş, pozisyon bulmakta zorlanan Fenerbahçe’nin kornerden bulduğu gole engel olamadı. Cisse ile farkı bire indiren Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 yenik girdi.

İkinci Yarı

İkinci yarıda Erol Bulut’un hamleleri de Fenerbahçe’nin tempo yapmasına yeterli olmadı. Ancak ilk yarıya oranla daha iştahlı görünen Fenerbahçe, 50. dakikada Larin’in kırmızı kart görmesiyle hücumu daha fazla düşünmeye başladı. Ancak savunmadan çıkarken kaptırılan topun ardından yapılan faul sonrası Necip ile bir gol daha bulan Beşiktaş, farkı yeniden ikiye çıkardı.

Maçta ikinci kez iki farklı geriye düşen Fenerbahçe, 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında beklenen tempo ve atak sürekliliğini sağlayamadı. Oluşan karambolde Ozan ile maçın bitimine 20 dakika kala bir gol daha bulan ev sahibi ekip, maçın devamında ciddi bir pozisyona giremeden tamamladı. Maçın son bölümünde hızlı atakla bir gol daha bulan Beşiktaş, üç puana uzanan takım oldı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Savunmanın ortasında Necip ile oynayan, orta sahada yaratıcı oyuncular yerine fizik gücü kuvvetli Necip, Josef ve Mensah ile mücadele eden Beşiktaş, zorlu deplasmandan üç puan çıkarmayı başardı. Geçtiğimiz hafta da Medipol Başakşehir’i aynı skorla mağlup eden Beşiktaş, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak moral buldu.

Fenerbahçe ile bir önceki hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 5-1’lik galibiyete rağmen tempo yapamadığı futbolu, Beşiktaş karşısında da devam ettirdi. Özellikle hücumda rakibini bunaltamayan ve atak çeşitliliği sağlayamayan Fenerbahçe, Beşiktaş’ın kontra atak planına da karşılık veremedi. Geriye dönmekte sıkıntı yaşadığı gözlenen sarı-lacivertli ekip, evinde oynadığı son iki maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 16’ya yükseltirken, Fenerbahçe 20 puanda kaldı.

(Skor)