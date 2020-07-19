Beşiktaş 2 - Fenerbahçe 0
Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.Karşılaşmada üstün oynayan taraf Fenerbahçe görünürken 26. dakikada Muriqi görüdğü kırmızı kartla oyunun gidişini değiştirdi.Muriq'in erken gördüğü kırmızı kart oyuna önce dengeyi getirdi, ardından Beşiktaş topa daha fazla sahip oldu.İlk yarı golsüz berabere kapandı.
İkinci yarıda Beşiktaş girdiği gol pozisyonlarından sonuç almaya başladı.Beşiktaş, 63. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.69. dakikada Gökhan Gönül kafa golüyle durumu 2-0 yaptı.Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59 yaparken, Fenerbahçe 50 puanda kaldı.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar