Beşiktaş 2 - Göztepe 1

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1 yendi.Karşılaşmanın 3. dakikasında Göztepe, Ndiaye ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Göztepe'de Cherif Ndiaye sarı kart grödü.31. dakikada Beşiktaş Larin ile skoru 1-1 yaptı.39. dakikada Göztepe penaltı kazandı.Topun başına geçen Soner'in penaltısını Ersin Destanoğlu kurtardı.43. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier sarı kart grödü.Aynı dakikada Göztepe'de de Berkan Emir sarı kart gördü.44. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Beşiktaş, Ghezzal ile 2-1 öne geçti.71. dakikada Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sarı kart grödü.75. dakikada Göztepe'de Atakan Çankaya sarı kart grödü.81. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier kırmızı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye

Süper Lig 18. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF