Beşiktaş 2 - İstanbulspor 2

Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında İstanbulspor evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, Erdem Bayık ve Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 8. dakikasında Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile 1-0 öne geçti.

26. dakikada İstanbulspor Beşiktaş kalescisi, Ersin Destanoğlu’nun kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı.30. dakikada Beşiktaş’ta Josef de Souza sarı kart gördü.39. dakikada Beşiktaş Wout Weghorst ile 2-1 öne geçti.44. dakikada İstanbulspor’da Mehmet Yeşil oyundan çıktı.yerine Adi Mehremic oyuna girdi.45. dakikada İstanbulspor’da Melih Kabasakal sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou yerini Natthan Redmond’a bıraktı.50. dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç ve Valentin Rosier oyundan çıktı.Yerine Tayfur Bingöl ve Welinton oyuna girdiler.60. dakikada İstanbulspor’da Oğuzhan Berber ve Jetmir Topalli oyundan çıktılar.Yerine Kağan Bağış ve Raymond Frimpong Owusu oyuna girdiler.79. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka yerini Cenk Tosun’a bıraktı.

82. Dakikada İstanbulspor’da Emir Kaan Gültekin ve İbrahim Yılmaz yerini Aldın Cajic ve Sindri Guri’ye bıraktı.84. dakikada Welinton sarı kart gördü.86. Dakikada İstanbulspor Ali Yaşar ile skoru 2-2 yaptı.90. dakikada Beşiktal'ta Natthan Redmond sarı kart gördü.Karşılaşmad 2-2 berabere sonuçlandı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14 yaparken, İstanbulspor 5 puanda kaldı.

İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Okan Erdogan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Emir Kaan Gültekin, Jetmir Topalli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Gedson Fernandes,Wout Weghorst, Jackson Muleka

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 8. Hafta Maç Programı;

Kaynak:TFF