Beşiktaş 2 - Kasımpaşa 1

Spor Toto 18. Hafta maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 28. Dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Kasımpaşa’da sakatlanan Florent Hadergjonaj oyundan çıktıYerine Ahmet Ergin oyuna girdi.33. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic ve Mamodau Call sarı kart gördü.45. dakikada Beşiktaş, Wout Weghorst ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa’da Haris Hajradibovic ce Yasin Özcan oyundan çıktılar.Yerine Bersant Celina ve Raoul Petretta oyuna girdiler.49. dakikada Kasımpaşa’da Ryan Donk sarı kart gördü.53. dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.63. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Kevin N’Koudou oyundan çıktılar.Yerine Atiba Hutchinson ve Jackson Muleka oyuna girdiler.

65. Dakikada Kasımpaşa’da Aytaç kara oyundan çıktı.Yerine Stephane Baholken oyuna girdi.69. dakikada Kasımpaşa Ahmet Ergin ile skoru 2-1 yaptı.77. dakikada Kasımpaşa’da Raoul Petretta sarı kart gördü.82. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart gördü.

83. Dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond oyundan çıktı.Yerine Romain Daiss oyuna girdi.80. dakikada Kasımpaşa’da Daniel Graovac oyundan çıktı.Yeirne berat Kalkan oyuna girdi.90+2. Dakikada beşitaş’ta Salih Uçan oyundan çıktı.Yeirne Umut Meraş oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

Beşiktaş:Mert Günok,Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Nathan Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Teknik Direktör:Şenol Güneş

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Mortadha Ben Ouannes, Yasin Özcan, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Mamadou Fall

Teknik Direktör:Selçuk İnan

Süper Lig 18. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF