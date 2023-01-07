Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş 2 - Kasımpaşa 1

Spor Toto 18. Hafta maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 21:28
Beşiktaş 2 - Kasımpaşa 1

Beşiktaş 2 - Kasımpaşa 1

  Spor Toto 18. Hafta maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti.  

   Karşılaşmanın 28. Dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Kasımpaşa’da sakatlanan Florent Hadergjonaj oyundan çıktıYerine Ahmet Ergin oyuna girdi.33. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic ve Mamodau Call sarı kart gördü.45. dakikada Beşiktaş, Wout Weghorst ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa’da Haris Hajradibovic ce Yasin Özcan oyundan çıktılar.Yerine Bersant Celina ve Raoul Petretta oyuna girdiler.49. dakikada Kasımpaşa’da Ryan Donk sarı kart gördü.53. dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.63. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Kevin N’Koudou oyundan çıktılar.Yerine Atiba Hutchinson ve Jackson Muleka oyuna girdiler.

   65. Dakikada Kasımpaşa’da Aytaç kara oyundan çıktı.Yerine Stephane Baholken oyuna girdi.69. dakikada Kasımpaşa Ahmet Ergin ile skoru 2-1 yaptı.77. dakikada Kasımpaşa’da Raoul Petretta sarı kart gördü.82. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart gördü.

   83. Dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond oyundan çıktı.Yerine Romain Daiss oyuna girdi.80. dakikada Kasımpaşa’da Daniel Graovac oyundan çıktı.Yeirne berat Kalkan oyuna girdi.90+2. Dakikada beşitaş’ta Salih Uçan oyundan çıktı.Yeirne Umut Meraş oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

Beşiktaş:Mert Günok,Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Arthur Masuaku, Tayfur Bingöl, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Nathan Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst    

Teknik Direktör:Şenol Güneş

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Mortadha Ben Ouannes, Yasin Özcan, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Mamadou Fall    

Teknik Direktör:Selçuk İnan

Süper Lig 18. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A.Demirspor’dan yarım düzine gol….A.Demirspor 6- İstanbulspor 0
A.Demirspor’dan yarım düzine gol….A.Demirspor 6- İstanbulspor 0
Trabzonspor üç puanı üç golle aldı….Trabzonspor 3 - Giresunspor 0
Trabzonspor üç puanı üç golle aldı….Trabzonspor 3 - Giresunspor 0
Gaziantep FK uzatma dakikalarında bir puanı aldı
Gaziantep FK uzatma dakikalarında bir puanı aldı
Sporun Duayenleri İbrahim Murat Gündüz ile Birlikte 14 Ocak'da İstanbul’da!
Sporun Duayenleri İbrahim Murat Gündüz ile Birlikte 14 Ocak'da İstanbul’da!
Konyaspor 2 - DG Sivasspor 2
Konyaspor 2 - DG Sivasspor 2
Galatasaray 2 - MKE Ankaragücü 1
Galatasaray 2 - MKE Ankaragücü 1
Kasımpaşa farklı kazandı….Kasımpaşa 4 - Alanyaspor 1
Kasımpaşa farklı kazandı….Kasımpaşa 4 - Alanyaspor 1
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük…Kayserispor 2 - F.Karagümrük 4
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük…Kayserispor 2 - F.Karagümrük 4
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 2
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 2
Ümraniyespor 2 - Hatayspor 2
Ümraniyespor 2 - Hatayspor 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim