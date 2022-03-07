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Beşiktaş 2 -M.Başakşehir 2

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

07 Mart 2022 Pazartesi 21:52
Beşiktaş 2 -M.Başakşehir 2

Beşiktaş 2 -M.Başakşehir 2

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta maçında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmada 35. dakikada Medipol Başakşehir, Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti.41. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle skoru 1-1 yaptı.İlk yarının 45+4. dakikada Okaka, deplasmanda Başakşehir'i yeniden öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Medipol Başakşehir'de Serdar Gürler sarı kart gördü.54. dakikasında Beşiktaş. Kenan Karaman ile durumu 2-2 yaptı.70. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın sarı kart gördü.79. dakikada Beşiktaş'ta Serdar Saatçı, Medipol Başakşehir'de Trezeguet sarı kart gördü.82. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

    Bu sonuçla, Beşiktaş puanını 45 yaparken, Medipol Başakşehir 47 puana çıktı.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Trezeguet, Okaka.

Süper Lig 28. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 28. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 29. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 07.03.2022 22:07
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMedipol Başakşehir
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