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Beşiktaş 2 - MKE Ankaragücü 1

  Spor Toto Süper Lig 24.hafta maçında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi.

05 Mart 2023 Pazar 22:01
Beşiktaş 2 - MKE Ankaragücü 1

Beşiktaş 2 - MKE Ankaragücü 1

   Spor Toto Süper Lig 24.hafta maçında Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi.Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Serkan Ok ve Kemal Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 40.dakikasında Beşiktaş Salih Uçan ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 53.dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ike skoru 1-1 yaptı.55.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile 2-1 öne geçti.59.dakikada MKE Ankaragücü’nde Nihad Mujakic sarı kart gördü.

   60.dakikada Beşiktaş’ta Salih uçan oyundan çıktı.Yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.62.dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi beride oyundan çıktı.Yerine Anastasios Chatzigiovannis oyuna girdi.78.dakikada MKE Ankaragücü’nde Pedro Moreira oyundan çıktı.Yerine Taylan Antalyalı oyuna girdi.

    84.dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Nathan Redmond oyundan çıktılar.Yerine Semih Kılıçköy ve Alexandru Maxim oyuna girdiler.85.dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.88.dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.

   89.dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack ve Emre Kılınç oyundan çıktılar.Yerine Wilson ve Bevic Moussiti-Oko oyuna girdiler.90+4.dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes oyundan çıktılar.Yerine Jackson Muleka ve Welintton oyuna girdiler.90+6.dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 43 yaparken, MKE Ankaragücü 22 puanda kaldı.

Süper Lig 24.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 24.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 25.Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMKE Ankaragücü
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