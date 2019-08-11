Hazırlık maçında son durum, Beşiktaş 2 - Panathinaikos 2

Kartal hazırlık maçı için Panathinaikos'u kendi sahasında ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattığı hazırlık maçında Yunan rakibi ile 2-2 berabere kaldı..

Süper Lig öncesi hazırlık maçlarına taraftarı çekemeyen takımlara Beşiktaş da eklendi. Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında 7. maçı ve son hazırlık maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin hem 11’inde hem de yedeklerde Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında genç futbolcuları seçti.

Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Isimat Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Umut Nayir 11’i ile başladı.



PANA'NIN İLK 11'İ

Pana'da ise Teknik Direktör Georgis Donis; Kotsaris Konstantinos, Mollo Johan, Apostolakis Konstantinos, Vergos Nikolaos, Kourmpelis Dimitrios, Nunes Johao, Theocharis Evangelos, Mavrommatis Thefanis, Zagaritis Vasilios, Konan Christian ve Kampetsis Anargiros 11’ine şans verdi.

Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Kemal Mavi ve İlker Yasin Avcı hakem dörtlüsü yönetti.

İLK YARI GENÇLER COŞTU

Müsabakanın 12. dakikasında ceza sahası içine sol tarafından giren Lens’in pasında Erdem Seçgin boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. 38. dakikada Muhayer sahneye çıktı ve Orkan’ın pasında topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Kartal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

AVCI GENÇLERE ŞANS VERDİ

Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmada genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolculardan sadece Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadroya alan Avcı, 9 genç oyuncuya şans tanıdı.

Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde de 9 genç oyuncuya yer verdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.

Karşılaşmayı, yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. Taraftarlar, Panathinaikos karşısında tezahüratlarıyla siyah-beyazlı ekibe destek oldu.