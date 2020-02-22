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Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2

Dev maçın galibi yok.

22 Şubat 2020 Cumartesi 22:08
Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2

Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2

   Dev maçın galibi yok.Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan kritik mücadele nefesleri kesti! İki takımın da öne geçtiği maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Zirvede Sivasspor-Alanyaspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının olduğu haftada mutlak 3 puan isteyen iki takım da tempolu bir futbol sergiledi.

Maçın hemen başında Sörloth ile 1-0 öne geçen Trabzonspor, deplasmandaki zorlu maça moralli başladı. 5. dakikadaki pozisyon sonrasında Beşiktaşlı futbolcular hakeme faul itirazında bulunsa da VAR hakemi Ali Palabıyık'ın orta hakem Fırat Aydınus ile iletişimi sonrasında gol geçerlilik kazandı.

   İlk yarıda gol dışında sadece Guilherme'nin bir pozisyonu dışında etkili olamayan Trabzonspor'da Uğurcan kurtarışlarıyla sahneye çıktı! Beşiktaş'ın geri dönüşü ikinci yarının başıyla başladı! Siyah-beyazlılar baskılı pozisyonlar sonrasında 57. dakika 1-1'lik dengeyi sağladı.Kevin-Prince Boateng, Burak'ın yerden ortasına iyi bir vuruş yaparak topu Trabzonspor filelerine gönderdi. Yıldız futbolcu, vuruş anında sakatlandığı için gol sevincini yaşayamadı.Beraberlikten sonra ataklarını sürdüren Beşiktaş, 64. dakikada Vida ile 2-1 öne geçti. Hırvat stoper, kornerden sonra kale önünde yaşanan karambolde topu önünde bulduğu pozisyonda Uğurcan engelini aşmayı başardı.

   Trabzonspor'un beraberlik golü 90+1'de geldi. Sörloth, Ekuban'ın arka direğe gönderdiği pasta vuruşunu yaparak maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.Bu sonucun ardından Beşiktaş 37 puana yükselirken, ligde 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise bir maç eksiliğiyle ve 45 puanla 1. sırada haftayı kapattı.Beşiktaş ligin 24. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonspor
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