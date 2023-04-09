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Beşiktaş 3 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor’u 3-1 yendi.

09 Nisan 2023 Pazar 22:16
Beşiktaş 3 - Giresunspor 1

Beşiktaş 3 - Giresunspor 1

   Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Beşiktaş evinde Giresunspor’u 3-1 yendi.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Attila Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 21.dakikasında Giresunspor, Rijad Bajic ile 1-0 öne geçti.Beşiktaş’ta 35.dakikada sakatlanan Cenk Tosun yerini Gedson Fernandes’e bıraktı.37.dakikada Giresunspor’da Alexis Perez sarı kart gördü.39.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar’ın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.

   45+2.dakikada Giresunspor’da Brandley Kuwas sarı kart gördü.45+5.dakikada .dakikada Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.  

İkinci yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 49.dakikada Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sarı kart görerek cezalı duruma düştü.54.dakikada Beşiktaş Nathan Redmond ile skoru 3-1 yaptı.57.dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.

   63.dakikada Giresunspor’da üç değişiklik birden oldu.Alper Uludağ, Brandley Kuwas ve Görkem Sağlam oyundan çıktılar.Yerine Vuran Savicevic, Doğan Can Davos ve Faruk Can Genç oyuna girdiler.67.dakikada Giresunspor’da Bora Sainz Eguskiza sarı kart gördü.

   72.dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzano oyundan çıktı.Yerine Murat Cem Akpınar oyuna girdi.74.dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan, Rachid Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic oyundan çıktılar.Yerine Necip Uysal, Alekxandru Maxim ve Tayfur Bingöl oyuna girdiler.85.dakikada Giresunspor'da Borja Sainz Eguskiza yerini Rahmetullah Berişbek'e bıraktı.

   86.dakikada Beşiktaş'ta Arthur Masuaku yerini Jackson Muleka'ya bıraktı.89.dakikada Giresunspor'da Rahmetulah Berişbek sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Giresunspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 55 yaparken, Giresunspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig 28.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 28.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 09.04.2023 22:31
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGiresunspor
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