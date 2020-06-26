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Beşiktaş 3 - Konyaspor 0

Beşiktaş evinde Konyaspor'u 3-0 yendi.

26 Haziran 2020 Cuma 22:21
Beşiktaş 3 - Konyaspor 0

Beşiktaş 3 - Konyaspor 0

   Beşiktaş evinde Konyaspor'u 3-0 yendi.Konyaspor 15. dakikada 10 kişi kaldı. Ev sahibi Beşiktaş golcü ismi Burak Yılmaz'ın 40. dakikada attığı gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı ekipte Abdoulay Diaby 45+2'de attığı gol ile farkı ikiye çıkartan isim oldu. İlk yarı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı başladı.52. dakikada hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Jeremain Lens, ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden ağlarla buluşturdu.Bu golle beşiktaş skoru 3-0 yaptı.Golden sonra oyundan kopan Konyaspor ve skora oynayan taraf Beşiktaş oldu.Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde devam eden karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 50'ye çıkarırken, Konyaspor 27 puanla düşme hattında kalmaya devam etti.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rıdvan, Ruiz, Vida, Gökhan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N’Koudou, Burak

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKonyaspor
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