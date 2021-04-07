Beşiktaş 3 puanı, 3 golle aldı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Beşiktaş, Rachid Ghezzal, ile 2-0 öne geçti.85. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.
Bu galibiyetin ardından puanını 67'e yükselten ev sahibi Beşiktaş maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürürken, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 49 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.34. hafta Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor ile oynarken, Aytemiz Alanyaspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak.