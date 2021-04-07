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Beşiktaş 3 puanı, 3 golle aldı

Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u, 3-0 yendi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 21:11
Beşiktaş 3 puanı, 3 golle aldı

Beşiktaş 3 puanı, 3 golle aldı

   Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u, 3-0 yendi.Karşılaşmanın henüz başında 1. dakikada Ghezzal şutu direkten döndü.11. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.17. dakikada Cenk Tosun  şutu üst direkten döndü.23. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Welinton'un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü.İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

      Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Beşiktaş,  Rachid Ghezzal, ile 2-0 öne geçti.85. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

  Bu galibiyetin ardından puanını 67'e yükselten ev sahibi Beşiktaş maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürürken, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 49 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.34. hafta Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor ile oynarken, Aytemiz Alanyaspor evinde Denizlispor ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAytemiz Alanyaspor
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