Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçlarında Beşiktaş evinde Serik Bellediyespor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş, Nathan Redmond ile 1-0 öne geçtiBeşiktaş 9. dakikada Jackson Muleka ile skoru 2-0 yaptı.Beşiktaş 34. dakikada Dele Alli ile 3-0 öne geçti.37. dakikada Beşiktaş'ta Francisco Montero sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Serik Belediyespor'da Fırat Arıkan 51. dakikada sarı kart gördü.Karşılaşmanın 66. dakikasında Serik Belediyespor, Harun Kavaklıdere ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmadan Beşiktaş 3-1 üstün ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Teknik Direktör.Şenol Güneş
Serik Belediyespor:Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, İsmet Benli, Mehmet Demirözü, Sergen Yatağan, Sebahattin Usta, Hasan Ali Adıgüzel, Burak Göksel, Muhammet Akpınar
Teknik Direktör.Cem Kavçak