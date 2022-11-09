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Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçlarında Beşiktaş evinde Serik Bellediyespor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 23:02
Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1

Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1

     Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçlarında Beşiktaş evinde Serik Bellediyespor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş, Nathan Redmond ile 1-0 öne geçtiBeşiktaş 9. dakikada Jackson Muleka ile skoru 2-0 yaptı.Beşiktaş 34. dakikada Dele Alli ile 3-0 öne geçti.37. dakikada Beşiktaş'ta Francisco Montero sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Serik Belediyespor'da Fırat Arıkan 51. dakikada sarı kart gördü.Karşılaşmanın 66. dakikasında Serik Belediyespor, Harun Kavaklıdere ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmadan Beşiktaş 3-1 üstün ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Francisco Montero, Welinton, Tayfur Bingöl, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Oğuzhan Akgün,  Jackson Muleka   

Teknik Direktör.Şenol Güneş

Serik Belediyespor:Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Doğan, İsmet Benli, Mehmet Demirözü, Sergen Yatağan, Sebahattin Usta, Hasan Ali Adıgüzel, Burak Göksel, Muhammet Akpınar    

Teknik Direktör.Cem Kavçak

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSerik Belediyespor
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