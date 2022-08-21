Beşiktaş 4 - F. Karagümrük 1

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta maçında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük’ü 4-1 yendi.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Fatih Karagümrük’te Magomed Ozdoev sarı kart gördü.14. dakikada Fatih Karagümrük’te Davide Birası yerini Salih Dursun’a bıraktı.17. dakikada Beşiktaş Wout Weghorst ile 1-0 öne geçti.34. dakikada Beşiktaş Kevin N’Koudou ile skoru 2-0 yaptı.40. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka sarı kart gördü.42. dakikada Beşiktaş’ta Berkay vardar sarı kart gördü.43. dakikada Fatih Karagümrük’te Mbaye Diagne sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş Berkay Vardar, Kartal Yılmaz değişikliği ile başladı.50. dakika Jackson Muleka ile Beşiktaş skoru 3-0 yaptı.53. dakikada Fatih Karagümrük Mbaye Diagne ile skoru 3-1 yaptı.63. dakikada Fatih Karagümrük’te Levent Mercan ve Ahmet Musa oyundan çıktılar.Yerine Jimmy Durmaz ve Ebrima Colley oyuna girdiler.67. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Fatih Karagümrük'te Colin Kazım Richards ve Matteo Ricci oyundan çıktı.Yerine Fabio Borini ve Magomed Ozdoev oyuna girdi.90. dakikada beşiktaş Valentin Rosier ile skoru 4-1 yaptı90+2. dakikada Beşiktaş'da Cenk Tosun ve Umut Meraş, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'nun yerine oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Necip Uysal, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Jackson Muleka

Fatih Karagümrük:

Emiliano Viviano,

Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Ahmed Musa, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov

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