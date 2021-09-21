Beşiktaş 90+7'de yıkıldı

Süper Lig 6. Hafta maçında Beşiktaş evinde 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Adana Demirspor’la 3-3 berabere kaldı.Karşılaşmanın 6. dakikasında A.Demirspor’da Simon Deli sarı kart gördü.20.dakikada Beşiktaş, Fransisco Montero ike 1-0 öne geçti.28. dakikada Beşiktaş’ta Fransisco Montero sarı kart gördü.43. dakikada Beşiktaş, Josef de Souza ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında A. Demirspor’da Okwuchukwu Ezeh oyundan çıktı yerine Yunus Akgüm oyuna dahil oldu.52. dakikada Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile durumu 3-0 yaptı.59. dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.Karşılaşmanın 60. Dakikasında A.Demirspor, Matias Vargas ile skoru 3-1 yaptı.65. dakikada Beşiktaş 3 değişiklik birden yaptı.Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic oyundan çıktı.Yerine Kenan Karaman, Atiba Hutchinson ve Salih Uçan girdi.67. dakikada A. Demirspor’da Benjamin Stambouli oyundan çıkarken yerine Mario Balotelli oyuna dahil oldu.79. dakikada A.Demirspor, Balotelli ilke skoru 3-2 yaptı.90+7. dakikada Adana Demirspor, Britt Assombalonga ile skoru 3-3 yaptı.Karşılaşama 3-3 berabere sonuçlandı.

Kadrolar;

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Welinton, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzai, Michy Batshuayi, Cyle Larin

Sergen Yalçın

Adana Demirspor:Samet Akaydın, Jonas Svensson, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, Okwuchukwu Ezeh

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14 yaparken, Adana Demirspor 6 puana çıktı.

Beşiktaş ve Adana Demirspor 7. Haftanın maç programı;

24.09.2021 Cuma saat 20.00:Altay-Beşiktaş

25.09.2021 Cumartesi saat 19.00:Adana Demirspor-Gaziantep FK