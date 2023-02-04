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Beşiktaş ağır yara aldı…DG Sivasspor 1 - Beşiktaş 0

Süper Lig 23. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Beşiktaş’ı 1-0 yendi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 18:44
Beşiktaş ağır yara aldı…DG Sivasspor 1 - Beşiktaş 0

Beşiktaş ağır yara aldı…DG Sivasspor 1 - Beşiktaş 0

   Süper Lig 23. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Beşiktaş’ı 1-0 yendi.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 20. Dakikasında DG Sivasspor’da Isaac Cofie sarı kart gördü.23. dakikada DG Sivasspor, Sami Saiz ile 1-0 öne geçti.36. dakikada DG Sivasspor’da Jordy Caicedo oyundan çıktı.Yerine Karol Angielski oyuna girdi.45. dakikada DG Sivasspor’da Sami Saiz sarı kart gördü.Beşiktaş’ta da Arthur Masuka sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 DG Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. Dakikada DG Sivasspor’da Caner Osmanpaşa oyundan çıktı.Yerine Samba Camara oyuna girdi.64. dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuka ve kevin N’Koudou oyundan çıktılar.Yerine Umut Meraş ve Jackson Muleka oyuna girdiler.

   76. Dakikada Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl ve Necip Uysal oyundan çıktılar.Yerine Dele Alli ve Kerem Atakan Keskin oyuna girdiler.88. dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.90. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun oyundan çıktı.Yerine Rachid Ghezzai oyuna girdi.90+8. Dakikada DG Sivasspor’da Sami Saiz ve Max Gradel oyundan çıktılar.Yerine Aaron Appindangoye ve Ziya Erdal oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Beşiktaş’ı 1-0 yendi.

Süper Lig 23. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 23. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 04.02.2023 19:13
Anahtar Kelimeler:
DG SivassporBeşiktaş
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