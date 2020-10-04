Beşiktaş ağır yaralı.....Beşiktaş 0 - Gençlerbirliği 1
Beşiktaş kaybetmeye devam ediyor.Geçen hafta deplasmanda Konyaspor'ya yenilen Beşiktaş bu hafta da evinde Gençlerbirliği'ne yenildi. Milli ara sonrasındaki 5. haftayı BAY geçecek olan siyah-beyazlılar, lig maçına 3 hafta sonra çıkacak.
Bu skorla Beşiktaş üst üste ikinci yenilgisini yaşayarak 4. haftayı 4 puanla tamamladı. Gençlerbirliği ise BAY geçtiği hafta sonrasında ilk galibiyetini alıp 4 puana yükseldi.
Beşiktaş milli maçların ardından oynanacak lig haftasını BAY geçerek 6. haftada Denizlispor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği de ligin 5. haftasında Denizlispor’u konuk edecek.
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