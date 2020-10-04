Beşiktaş ağır yaralı.....Beşiktaş 0 - Gençlerbirliği 1

Beşiktaş kaybetmeye devam ediyor.Geçen hafta deplasmanda Konyaspor'ya yenilen Beşiktaş bu hafta da evinde Gençlerbirliği'ne yenildi. Milli ara sonrasındaki 5. haftayı BAY geçecek olan siyah-beyazlılar, lig maçına 3 hafta sonra çıkacak.

Vodafone Parkt’ta oynanan mücadeleyi konuk Gençlerbirliği 1-0 kazanarak sezonun ilk golünü attığı maçta ilk galibiyetini de aldı.Gençlerbirliği, 8. dakikada Furman’ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Stancu ile 1-0 öne geçti. Rumen golcünün ofsaytta olup olmadığı VAR’dan kontrol edildikten sonra oyun başladı.Beşiktaş, bu maçta ilk şutunu 38’de, ilk isabetli şutunu ise 41. dakikada çekti.Etkisiz bir futbol sergileyen Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna Mensah, Larin, Güven, Ljajic ve Hasic’i sürse de aradığı golü bulamadı.

Bu skorla Beşiktaş üst üste ikinci yenilgisini yaşayarak 4. haftayı 4 puanla tamamladı. Gençlerbirliği ise BAY geçtiği hafta sonrasında ilk galibiyetini alıp 4 puana yükseldi.

Beşiktaş milli maçların ardından oynanacak lig haftasını BAY geçerek 6. haftada Denizlispor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği de ligin 5. haftasında Denizlispor’u konuk edecek.

(Skor)