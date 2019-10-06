Beşiktaş, Alanyaspor'un yenimezlik serisine son verdi, Beşiktaş 2-Alanyaspor 0

Beşiktaş, Alanyaspor'un yenimezlik serisine son verdi, Beşiktaş 2-Alanyaspor0

Beşiktaş, lider Alanyaspor'u 2-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor’u ağırladı.Geride kalan 6 haftada sadece 5 puan toplayabilen Siyah-Beyazlılar, 14 puanla ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor karşısında kendi seyircisi önünde sahadan 2-0 galip ayrıldı. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Maçtan Dakikalar

İlk Yarı

17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.

35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

İkinci Yarı

52. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

59. dakikada Diaby rakip sahada baskı yaptı ve topu kazandı. Sol taraftan kale sahasına yolladığı topu ön direkteki Burak Yılmaz iyi kontrol edemedi.

69. dakikada Diaby'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Burak Yılmaz sağ taraftan içeri çevirdi. Arka direğe koşusunu sürdüren Abdoulay Diaby topu boş kaleye gönderdi.

77'. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta N'Koudou hareketlendi ancak kalesini zamanında terkeden Marafona topu kontrol etmeyi başardı. Sonrasında topu kullanmakta geciken Marafona topu kaybetti ve kalesine geri dönmek isterken yerde kaldı. Topu alan N'Koudou sol çaprazdan topu boş kaleye göndermek istedi ancak isabet sağlayamadı.

80. dakikada sol taraftan duvar pası ile ceza sahasına girip son çizgiye inen Bakasetas topu içeri çevirdi ancak kale sahasındaki topa kimse dokunamadı.

Maçta ilerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N’Koudou, Lens, Burak Yılmaz

ALANYASPOR: Marafona, N’Sakala, Tzavellas, Wellinton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

(Sözcü)