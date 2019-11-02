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Beşiktaş Antalya deplasmanında üç altın puan çıkardı

 Beşiktaş, Galatasraay galibiyetinden sonra çıktığı Antalya deplasmanından üç punala dönüyor.

Beşiktaş Antalya deplasmanında üç altın puan çıkardı

 Beşiktaş, Galatasraay galibiyetinden sonra çıktığı Antalya deplasmanından üç punala dönüyor.

02 Kasım 2019 Cumartesi 21:50
Beşiktaş Antalya deplasmanında üç altın puan çıkardı

Beşiktaş Antalya deplasmanında üç altın puan çıkardı

   Beşiktaş, Galatasraay galibiyetinden sonra çıktığı Antalya deplasmanından üç punala dönüyor.Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Nefes kesen maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Geçen hafta derbide konuğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.Karşılaşmada 9.dakikada Vida ile Beşiktaş 1-0 öne geçti! 11.ci dakikada Diaby ile skor 2-0 oldu! Devre arasında yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy sakatlığı nedeniyle yerini 4. hakem Caner Ak'a bıraktı! Antalyaspor 52.ci dakikada  Mukairu ile skoru 2-1'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor 3.kez üstüste kaybettiği karşılaşmadan Beşiktaş 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 15 yaptı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif

YEDEKLER: Boffin, Salih, Doğukan, Fredy, Tarık, Yekta, Serdar, Harun Alpsoy, Amilton, Celustka

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut

YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Oğuzhan, Boyd, Burak, Necip, Muhayer, Kartal, Erdem

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Son Güncelleme: 02.11.2019 22:00
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