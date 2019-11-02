Beşiktaş Antalya deplasmanında üç altın puan çıkardı

Beşiktaş, Galatasraay galibiyetinden sonra çıktığı Antalya deplasmanından üç punala dönüyor.Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Nefes kesen maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Geçen hafta derbide konuğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.Karşılaşmada 9.dakikada Vida ile Beşiktaş 1-0 öne geçti! 11.ci dakikada Diaby ile skor 2-0 oldu! Devre arasında yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy sakatlığı nedeniyle yerini 4. hakem Caner Ak'a bıraktı! Antalyaspor 52.ci dakikada Mukairu ile skoru 2-1'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor 3.kez üstüste kaybettiği karşılaşmadan Beşiktaş 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 15 yaptı. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Chico, Nazım, Aatif YEDEKLER: Boffin, Salih, Doğukan, Fredy, Tarık, Yekta, Serdar, Harun Alpsoy, Amilton, Celustka TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Ljajic, Umut YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Oğuzhan, Boyd, Burak, Necip, Muhayer, Kartal, Erdem

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