Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı
Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Ancak her iki takımda gol atamayınca ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Atiba Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Yeni malatyaspor'u 1-0 yendi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31 puanda kalırken, Beşiktaş 57 puana yükseldi.
Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Tetteh
Beşiktaş:Utku Yuvakıran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, De Souza, Hutchinson, Ghezzal, Necip Uysal, Aboubakar, Larin