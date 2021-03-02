Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

02 Mart 2021 Salı 21:02
Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı

Beşiktaş Atiba ile 3 puanı aldı

    Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Ancak her iki takımda gol atamayınca ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Atiba Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Yeni malatyaspor'u 1-0 yendi.  

   Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31 puanda kalırken, Beşiktaş 57 puana yükseldi.

   Ligin 29. haftasında Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü Denizlispor ile deplasmanda; Beşiktaş ise aynı gün Gaziantep FK ile Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Tetteh  

Beşiktaş:Utku Yuvakıran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, De Souza, Hutchinson, Ghezzal, Necip Uysal, Aboubakar, Larin 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi
Gaziantep FK 10 kişiyle kazanmasını bildi
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı
Lider Giresunspor evinde ağır yara aldı
İtalya Seria A'da Lider İnter rahat kazandı
İtalya Seria A'da Lider İnter rahat kazandı
Arsenal deplasmanda galip geldi
Arsenal deplasmanda galip geldi
Kritik maçın galibi Fenerbahçe
Kritik maçın galibi Fenerbahçe
Göztepe 62 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
Göztepe 62 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
Galatasaray 2 - BB Erzurumspor 0
Galatasaray 2 - BB Erzurumspor 0
Fransa ligue 1'de PSG deplasmanda farklı kazandı
Fransa ligue 1'de PSG deplasmanda farklı kazandı
Bayern Munih farklı kazandı
Bayern Munih farklı kazandı
Barcelona'da Messi şov
Barcelona'da Messi şov

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim