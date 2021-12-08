Beşiktaş Avrupa macerasını kötü tamamladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, büyük umutlarla başladığı Avrupa macerasına kötü veda etti.Borussia Dortmund’un gollerini 29’da Donyell Malen 45+2’de ve 53’de Marco Reus 68’de ve 81’de ise Erling Haaland attı. Alman ekibi aldığı galibiyetle puanını 12’ye yükseltti. Temsilcimiz Beşiktaş ise beşinci maç sonunda da puan alamadı ve Şampiyonlar Ligine veda etti.

Sıfır puanla grubu tamamlayan Kartal, Ajax, Sporting Lizbon ve Borussia Dortmund'la birlikte yer aldığı grupta sadece 3 gol atarken 19 golü kendi ağlarında gördü. -16 averajla Devler Ligi'ni kapatan siyah-beyazlılar, bu alanda ilk Türk takım oldu. Daha önce Galatasaray, grup aşamasını eksi 15 averajla tamamlamıştı. Siyah-beyazlılar gibi ‘Sıfır' çeken bir başka takım Fenerbahçe, grup aşamasını -9 averajla bitirmişti.

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