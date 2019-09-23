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Beşiktaş, Başakşehir puanları paylaştı

 Beşiktaş evinde ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Başakşehir puanları paylaştı

 Beşiktaş evinde ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:51
Beşiktaş, Başakşehir puanları paylaştı

Beşiktaş, Başakşehir puanları paylaştı

   Beşiktaş evinde ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılıklı pozisyonların olduğu karşılaşmada konuk ekip Başakşehir 54. dakikada Crivelli'nin ayağından bulduğu golle skoru 1-0 yapmayı başardı. Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1'e getiren isim oldu. Mücadelede başka gol olmayınca iki takımda sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Douglas, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Son Güncelleme: 23.09.2019 22:05
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMedipol Başakşehir
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