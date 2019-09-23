Beşiktaş, Başakşehir puanları paylaştı

Beşiktaş evinde ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılıklı pozisyonların olduğu karşılaşmada konuk ekip Başakşehir 54. dakikada Crivelli'nin ayağından bulduğu golle skoru 1-0 yapmayı başardı. Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterirken Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1'e getiren isim oldu. Mücadelede başka gol olmayınca iki takımda sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Douglas, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli