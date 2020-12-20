Beşiktaş, BB Erzurumspor'u farklı yendi I Beşiktaş 4-BB Erzurumspor 0

Beşiktaş ilk yarısı golsüz biten maçta, ikinci yarı BB Erzurumspor karşısında gol oldu yağdı.Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Erzurumspor’u peş peşe bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Beşiktaş’ı galibiyete Aboubakar (2), N’Koudou ve Vida’nın golleri taşıdı. Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftayı Beşiktaş iyi değerlendirdi. Sahasında Erzurumspor’u yenen siyah-beyazlılar, zirveye yaklaştı.

Beşiktaş, ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlandı. İyi kapanan Erzurumspor savunmasını aşmakta zorlanan ev sahibi ekip, daha çok ceza sahası dışından çektiği şutlarla gol aradı. Ersin’in yaptığı iki pas hatasında pozisyon bulan Erzurumspor da fırsatları değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda Necip’in kazandırdığı penaltı, maçın ve Erzurumspor savunmasının kırılma anı oldu. Bu penaltıdan sonra dağılan Erzurumspor savunması karşısında fırsatlar bulmaya başlayan Beşiktaş, 12 dakika içinde attığı dört golle rakibini dağıttı. Yakaladığı hızlı hücumlarda tehlikeler yaratmaya başlayan Beşiktaş’ta Aboubakar attığı iki golle yıldızlaşırken, Vida’nın ağlara giden havada yaptığı şık topuk vuruşu, futbolseverlerin gözünün pasını sildi.

İlk yarısında rakip savunmayı aşmakta zorlanan, ancak ikinci yarıda açılan Beşiktaş, üç puanı farklı bir sonuçla elde ederek hem zirveye yaklaştı, hem de gelecek haftalar için moral depoladı. Geçtiğimiz hafta aldığı Alanyaspor mağlubiyetinin yaralarını da saran siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda sergilediği futbolla göz doldurdu.Rakip kalede zaman zaman etkili pozisyonlar yaratsa da güçlü rakibi karşısında pek de etkili olamayan Erzurumspor için ise sıkıntılı günler devam etti.

Ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Erzurumspor, Denizlispor’un bu hafta kazanmasının ardından son sıraya geriledi. Öncelikle savunma güvenliğini ön planda tutan bir taktikle mücadele eden konuk ekip, hızlı hücumlarda final paslarındaki hatalar nedeniyle başarılı olamadı.Erzurumspor böylece Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı dördüncü maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Mavi-beyazlı ekibin gol yollarında yaşadığı sıkıntı ve savunmada ilk golden sonra yaşadığı dağılma dikkat çekti.

Farklı Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Erzurumspor’un averajı -14 oldu. 13 maçta 11 gol atabilen Erzurumspor’un kalesinde gördüğü gol sayısı 25’e çıkmış oldu.