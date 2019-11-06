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Beşiktaş Braga deplasmanına 7 eksikle gitti

 Beşiktaş yarın oynayacağı Braga maçına kadrosunda 7 eksikle gitti.

Beşiktaş Braga deplasmanına 7 eksikle gitti

 Beşiktaş yarın oynayacağı Braga maçına kadrosunda 7 eksikle gitti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:19
Beşiktaş Braga deplasmanına 7 eksikle gitti

Beşiktaş Braga deplasmanına 7 eksikle gitti

   Beşiktaş yarın oynayacağı Braga maçına kadrosunda 7 eksikle gitti.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz’in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.

İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi 17 kişilik kadro açıklandı. Abdullah Avcı Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby, N’Koudou, Douglas ve Gökhan Gönül’ü maç kadrosuna dahil etmedi.

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