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Beşiktaş, Ç.Rizspor'u kupa dışında bıraktı

   Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 22:46
Beşiktaş, Ç.Rizspor'u kupa dışında bıraktı

Beşiktaş, Ç.Rizspor'u kupa dışında bıraktı

   Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi. Hafta sonu evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

   Karşılaşmada 7. dakikada Aboubakar topa müdahale etmekte geç kaldı.37. dakikada Çaykur Rizespor'lu  Michalak'ın şutu az farkla üstten dışarı çıktı.37. dakikada Çaykur Rizespor, Michalak ile gole yaklaştı.Michalak'ın şutu az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçladı.İkinci yarıda Beşiktaş 85. dakikada Larin ile turu getiren golü buldu.

    Karşılaşmada ikinci yarıda 63. dakikada Mensah topu dışarı gönderdi.Beşiktaş 85. dakikada Larin ile turu getiren golü buldu.87. dakikada  N'Koudou şutunu Selim Ay çizgiden çıkardı.Maç Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.Bu sonuçla Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş:Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar


Ç.Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal

Son Güncelleme: 14.01.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıÇaykur RizesporBeşiktaş
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