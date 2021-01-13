Beşiktaş, Ç.Rizspor'u kupa dışında bıraktı
Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi. Hafta sonu evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Karşılaşmada ikinci yarıda 63. dakikada Mensah topu dışarı gönderdi.Beşiktaş 85. dakikada Larin ile turu getiren golü buldu.87. dakikada N'Koudou şutunu Selim Ay çizgiden çıkardı.Maç Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.Bu sonuçla Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırdı.
Beşiktaş:Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
Ç.Rizespor: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal